Maria soccorso dei migranti: la cronaca diventa preghiera

Papa Francesco alla messa per i migranti, l'8 Luglio 2019 - Foto Vaticano

Papa Francesco ha aggiunto alle tradizionali tre nuove invocazioni lauretane:. Non è una novità che i Papi introducano altre invocazioni. Giovanni Paolo II volle che Maria fosse invocata come "Madre della famiglia"., Francesco introduce il tema della speranza: Maria è la "Madre della speranza" e la Chiesa indica il futuro con speranza, sapendo che, nonostante tutte le difficoltà, non siamo soli, ma accompagnati dalla presenza del Signore. La disperazione scoppia quando ci si sente abbandonati. La condizione di chi prega è la scoperta di non essere solo, abbandonato a sé stesso.in cui, come popolo di Dio, abbiamo compreso che la misericordia è il modo di vivere di ogni cristiano: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7). La sfida è vivere nella misericordia pur in un mondo violento, ma anche costruire un mondo di misericordia e di relazioni misericordiose.Qualcuno potrebbe dire che è l'intrusione di temi sociali o addirittura politici nella preghiera mariana. Ma la nostra preghiera, personale e comunitaria, è sempre carica di domande che riguardano le situazioni concrete, quindi anche sociali e persino politiche. Nelle litanie ci sono le preghiere a "Maria, salute degli infermi" e "consolatrice degli afflitti". E sempre, specie in tempo di guerra e laddove ci si combatte, Maria è stata invocata come "Regina della pace", nella convinzione che la preghiera guidi i cuori e le menti di chi combatte o dei registi della guerra verso la pace. In altre litanie Maria è invocata come "stella dei naviganti". Nei marosi delle tempeste forse tanti naviganti l'hanno invocata così.La Libreria Editrice Vaticana ha ripubblicato (con un saggio di padre Baggio e mio) la costituzione apostolica di Pio XII del 1952,. Qui il Papa dichiara che la famiglia di Nazaret è «il sostegno di tutti gli emigranti e pellegrini di ogni età e di ogni Paese, di tutti i profughi di qualsiasi condizione che, incalzati dalla persecuzione o dal bisogno, si vedono costretti ad abbandonare la patria». Niente di più spontaneo che invocare la Vergine come aiuto dei migranti. Siamo grati al Papa che allarga l'orizzonte della preghiera.Sono 79 milioni e ottocentomila, di cui quasi 26 milioni sono rifugiati (e più della metà minori di 18 anni).Editoriale didel 5/7/2020